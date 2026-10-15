México prepara plan para reforzar la seguridad ante ola de violencia en estado de Morelos

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , anunció este jueves la elaboración de un plan para reforzar la seguridad en el estado de Morelos (centro), que ha visto una creciente ola de violencia en los últimos meses, centrada en el fortalecimiento de las corporaciones policiales locales, el aumento de las fuerzas federales y el combate a la extorsión. "Se va a trabajar con Marcela Figueroa, (titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), para poder hacer un plan para la policía de Morelos , además del reforzamiento de la Guardia Nacional", afirmó la jefa del Ejecutivo durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum explicó que la estrategia federal en la zona oriente del estado comenzó con la aplicación de un plan especial en el municipio de Cuautla, derivado de la detención el pasado mes de mayo del alcalde Jesús Corona Damián por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y la extorsión.

Tras sostener una reunión dentro del Gabinete de Seguridad con la gobernadora de Morelos , Margarita González Saravia, la mandataria instruyó a las autoridades del sector a presentar en un plazo de un mes la estrategia y los recursos requeridos para su implementación. La presidenta explicó que el diagnóstico estatal revela que la entidad cuenta con aproximadamente 1,000 policías estatales para atender a sus 36 municipios de Morelos, un estado limitado con Ciudad de México y con cerca de dos millones de habitantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En materia de presencia federal, la mandataria confirmó que el enviado especial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Rodríguez, se mantiene en el municipio de Cuautla "de tiempo completo" coordinando acciones de seguridad.