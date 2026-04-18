Ataque armado en bar del centro de México deja ocho muertos

Ciudad de México, México

Ocho personas murieron este sábado tras un ataque armado en un bar del estado de Morelos (centro de México), según informaron autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando sujetos armados ingresaron a un establecimiento en el municipio de Ayala y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, según los primeros reportes.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos detalló que las personas fallecidas fueron encontradas en el interior del establecimiento, descrito como un "bar de operación irregular".

"Peritos(...) efectúan en estos momentos los procedimientos técnico-legales en torno a ocho cuerpos sin vida", indicó.