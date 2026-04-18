  1. Inicio
  2. · Mundo

Ataque armado en bar del centro de México deja ocho muertos

Sujetos armados ingresaron a un establecimiento en el municipio de Ayala y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 15:59 -
  • Agencia EFE
Ataque armado en bar del centro de México deja ocho muertos

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este 18 de abril.

 Foto: Cortesía
Ciudad de México, México

Ocho personas murieron este sábado tras un ataque armado en un bar del estado de Morelos (centro de México), según informaron autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando sujetos armados ingresaron a un establecimiento en el municipio de Ayala y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, según los primeros reportes.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos detalló que las personas fallecidas fueron encontradas en el interior del establecimiento, descrito como un "bar de operación irregular".

"Peritos(...) efectúan en estos momentos los procedimientos técnico-legales en torno a ocho cuerpos sin vida", indicó.

Israel vuelve a bombardear el sur del Líbano pese a la tregua

Añadió que ya se iniciaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido, y prometió que se agotarán todas las líneas de investigación.

Morelos, vecino de la Ciudad de México, ha sido escenario recurrente de ataques armados vinculados al crimen organizado, especialmente en municipios de la región oriente, como Ayala y Cuautla.

Ataques armados en bares y centros nocturnos han sido utilizados en distintos casos como forma de disputa entre grupos delictivos por el control territorial.

Vuelve la tensión a Oriente Medio: Irán cierra Ormuz y Trump amenaza con nuevos ataques

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre el móvil del ataque ni sobre posibles responsables. Tampoco se ha confirmado si hay personas lesionadas.

En el primer trimestre de 2026, el Gobierno de México reportó un promedio de 50,8 homicidios diarios, el nivel más bajo en 11 años. Morelos concentra el 6,4 % de los registros a nivel nacional.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias