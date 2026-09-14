Amante de la naturaleza, el arte y la docencia: así era Claudia Tacoronte, la estudiante asesinada en México

La conmoción y el dolor han marcado reacciones de amigos, profesores y conocidos de Claudia Tacoronte, una estudiante española de 21 años asesinada en la colonia Morelos, en la Ciudad de México.
La joven, originaria de las Islas Canarias, se encontraba en territorio mexicano como parte de un programa de intercambio académico universitario, con el objetivo de continuar sus estudios y ampliar sus horizontes profesionales.
Quienes la conocieron la describen como una persona sumamente alegre, empática y llena de vida, con una profunda vocación por la enseñanza y un carácter abierto que le permitía conectar rápidamente con los demás.
Una de sus mayores pasiones era la naturaleza. A través de sus perfiles personales y momentos compartidos, Claudia solía mostrar su gusto por las actividades al aire libre, los senderos, el mar y los entornos naturales que frecuentaba tanto en España.
Su entorno también destaca su vínculo con el movimiento scout y el trabajo comunitario, valores que marcaron su forma de relacionarse con el entorno y que definían su interés por el bienestar social y la educación infantil.
Amigos y allegados recuerdan a Claudia como una joven independiente, soñadora y con una inmensa curiosidad por conocer diferentes culturas, motivo por el cual decidió emprender su estancia académica en México.
Los hechos ocurrieron en el barrio de la Morelos, una zona de la capital mexicana conocida por sus complejos índices de inseguridad, donde la joven fue víctima de un ataque que le arrebató la vida de manera violenta.
Tras conocerse el crimen, las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables de este feminicidio que ha causado consternación internacional.
La noticia generó un impacto inmediato en su comunidad universitaria y en su ciudad natal en España, donde se convocaron minutos de silencio y actos de homenaje para honrar su memoria y exigir justicia.
Instituciones académicas tanto de España como de México expresaron sus condolencias a la familia Tacoronte, condenando tajantemente la violencia que arrebató la vida a la estudiante.
En el homenaje, compañeros y profesores recordaron la huella positiva que dejó durante su paso por las aulas, subrayando su compromiso con sus estudios y su calidez humana.
Representantes diplomáticos españoles se pusieron en contacto con la familia de la víctima para coordinar las labores de asistencia consular y facilitar los trámites de repatriación de su cuerpo.
Diversas organizaciones y colectivos se han sumado al reclamo de justicia para que el caso de Claudia no quede impune y se garantice la seguridad de los estudiantes en la región.
El recuerdo de Claudia Tacoronte permanece hoy en las palabras de afecto de sus seres queridos, quienes la recuerdan como una joven luminosa, amante de la naturaleza y con un futuro brillante por delante.