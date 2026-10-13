Bolsonaro recibe respaldo de la mayoría del partido más tradicional de Brasil

Río de Janeiro, Brasil. El senador Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, recibió este martes el apoyo para la segunda vuelta de la mayoría de los miembros del centrista Movimiento Democrático Brasileño (MDB), la formación más tradicional del país. La formación centrista, que se declaró neutra en la primera vuelta, se dividió de cara a la segunda vuelta, con 17 de sus directorios regionales anunciando respaldo al candidato ultraderechista y los otros 10 decididos a apoyar al presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección. El MDB, que actualmente tiene la segunda mayor bancada en el Senado, con nueve escaños, y la sexta mayor en la Cámara Baja, con 38 diputados, fue el partido que lideró el proceso de redemocratización de Brasil tras la dictadura (1964-1985) y durante muchos años fue la mayor fuerza en el Congreso.

El partido de los expresidente Michel Temer (2016-2018), Itamar Franco (1992-1994) y José Sarney (1985-1990) actualmente integra la coalición oficialista en el Gobierno de Lula y en las últimas décadas fue decisivo para garantizar la gobernabilidad tanto de las administraciones de izquierda como de las de derecha. El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que recibió el 47% de los votos en la primera vuelta, tendrá que definir la Presidencia en una segunda ronda prevista para el 25 de octubre con Lula, el segundo candidato más votado con el 4 % de los sufragios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El primer sondeo publicado tras la primera vuelta, divulgado el jueves pasado por la firma demoscópica Datafolha, dejó a Flávio Bolsonaro nuevamente con ventaja, con el 52 % de las intenciones de voto, frente al 48% que obtendría Lula.