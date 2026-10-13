EE UU llama a consultas a su encargado de negocios en Nicaragua por el veto a su embajadora

Washington. El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que ha llamado a consultas en Washington al encargado de Negocios de su embajada en Nicaragua, Elias Baumann, después de que el presidente del país, Daniel Ortega, denegara las credenciales a Natasha Franceschi como embajadora estadounidense en el país centroamericano.

En un comunicado, el Departamento de Estado expresó que la decisión, que atribuye a Ortega y su mujer, la copresidenta Rosario Murillo, demuestra su “total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.

La medida fue tomada por instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio, tras el rechazo de Franceschi, “una diplomática de carrera de alto nivel y sumamente cualificada”, cuya denegación “pone de manifiesto la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su afán por montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense”, indicó la nota.

El Senado estadounidense ratificó el pasado 30 de septiembre a Franceschi como nueva embajadora en Nicaragua, donde Estados Unidos no cuenta con embajador desde 2023.