"Aún estoy temblando": el doctor hondureño que murió en extrañas circunstancias en Machu Picchu

El profesional de la salud e insaciable viajero hondureño José Andreé Marcía Tercero, de 27 años de edad, perdió la vida el pasado 7 de octubre en Aguas Calientes, localidad perteneciente a la región de Cusco, Perú.
El compatriota era graduado de la carrera de Química y Farmacia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), título que obtuvo en el año 2021. "Aún estoy temblando", escribió el día de su graduación.
De forma paralela a sus logros académicos, Marcía Tercero cultivaba una marcada inclinación por el turismo, los entornos naturales y el descubrimiento de nuevas culturas. Sus plataformas digitales registraban travesías previas por diferentes puntos de Honduras, así como por Francia, Colombia y El Salvador.
Conforme a los reportes de la Policía Nacional del Perú, el joven transitaba en compañía de un grupo de amistades cerca del Puente de los Candados, en la zona urbana de Machu Picchu Pueblo, cuando experimentó un problema de salud repentino que culminó en un desmayo.
Agentes policiales acudieron al sitio para prestar auxilio y trasladar al afectado al Centro de Salud de la localidad. A su arribo, el profesional médico de guardia confirmó la inexistencia de signos vitales.
Aunque los dictámenes preliminares apuntan a un eventual paro cardíaco, la causa exacta del deceso aún no ha sido formalmente dictaminada.
El jefe encargado de la Región Policial de Cusco, Carlos Guizado, ratificó que el expediente fue remitido al Ministerio Público para dar paso a las indagaciones de ley.
Las fuerzas de seguridad aclararon que el incidente tuvo lugar en Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes), poblado del distrito de Urubamba que sirve de escala obligatoria a los excursionistas que acuden a la ciudadela inca, y no propiamente en el parque arqueológico.
A raíz del hecho, las entidades policiales peruanas sugirieron a los visitantes someterse a revisiones médicas preventivas antes de emprender caminatas o actividades de alta exigencia física.
Por el momento, las autoridades no han precisado si se han iniciado las gestiones para la repatriación de los restos del profesional hondureño.