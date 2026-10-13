Escándalo sacude a FIFA: destapan salario secreto de Infantino y acuerdo con Trump

La FIFA vuelve a estar en el ojo del huracán: nueva polémica en la gestión de Infantino que involucra a Donald Trump.
Y es que este martes, desde The Times y Le Monde destaparon movimientos financieros de origen incierto y posibles irregularidades tributarias. Además de datos sobre el salario de Infantino.
Todo apunta al salario de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y que según las recientes informaciones señalan, el mandatario habría estado percibiendo ingresos adicionales sin registrar. ¿Qué relación tienen con Trump?
The Times expuso que el dirigente habría percibido 1,6 millones de euros fuera de la contabilidad oficial del organismo, lo que podría acarrearle consecuencias jurídicas e investigaciones por posible fraude fiscal.
El medio británico asegura que "FIFA pagó millones de dólares a Gianni Infantino además de su sueldo habitual y sus primas, pero no declaró públicamente dichos pagos, lo que supone una presunta infracción de sus propios estatutos"
El pago se detectó en una declaración enviada al Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) por la firma 'FWC2026 US Inc' (encargada de la logística del Mundial 2026), sin que figure registro alguno en los estados financieros centrales de la FIFA.
El reporte detalla que cerca de 500.000 euros fueron registrados como "otras compensaciones declarables". Se presume que dicho monto sirvió para cubrir el arrendamiento de una residencia de lujo ocupada por Infantino en Miami.
"Fuentes del mundo del fútbol internacional han cuestionado si este dinero se destinó a sufragar el uso de la mansión frente al mar situada en una de las zonas más codiciadas de Miami Beach; la FIFA no ha confirmado si este fue el caso", informa The Times.
Sin embargo, esa no fue la única polémica que involucra a Infantino, ya que se le suma otro gran detalle. Desde La Monde desvelan que accedieron a documentos que demuestran que FIFA alquiló durante siete años por 4 millones de dólares unas oficinas en la Torre Trump que estaban vacías.
"¿A cuánto asciende el alquiler que paga la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) al clan Trump, desde que el organismo instaló una oficina el 1 de junio de 2025 en la planta 17 de la Trump Tower de Nueva York? Según documentos internos a los que ha tenido acceso Le Monde, la organización mundial ha acordado pagar un total de casi 4 millones de dólares (3,57 millones de dólares) a lo largo de siete años y siete meses por el local de 450 metros cuadrados, que permanece en su mayor parte desocupado. El acuerdo pone de manifiesto los estrechos vínculos entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump", informan.
Y revelan: "El contrato fue firmado por cuatro miembros de la junta directiva en mayo de 2025, con la rúbrica de su secretario general, Mattias Grafström, en la primera línea".
"El acuerdo pone de manifiesto los estrechos vínculos entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump", señala la investigación del diario galo.
El espacio contratado consiste en una oficina de 450 metros cuadrados situada en el piso 17 del rascacielos. No obstante, las inspecciones revelan que la propiedad ha permanecido desocupada en su mayor parte desde que inició el arrendamiento el 1 de junio de 2025.
El acuerdo (firmado entre la filial FIFA Americas Incorporation de Delaware y Trump Tower Commercial LLC, presidida por Eric Trump) impone restricciones severas. La FIFA solo puede cancelar el arrendamiento tras cumplir 5 años y 7 meses, con un preaviso de un año y una multa equivalente a seis meses de alquiler.
Además, La FIFA eligió el espacio de forma directa, omitiendo cualquier concurso o evaluación de otras alternativas en Nueva York.
Toda esta ola de sospechas financieras e irregularidades operativas estalla a las puertas de las elecciones de la FIFA programadas para el 18 de marzo.
Infantino aspira a reelegirse en medio del punto más frágil y con menor respaldo de toda su trayectoria.