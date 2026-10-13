Escándalo sacude a FIFA: destapan salario secreto de Infantino y acuerdo con Trump

"¿A cuánto asciende el alquiler que paga la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) al clan Trump, desde que el organismo instaló una oficina el 1 de junio de 2025 en la planta 17 de la Trump Tower de Nueva York? Según documentos internos a los que ha tenido acceso Le Monde, la organización mundial ha acordado pagar un total de casi 4 millones de dólares (3,57 millones de dólares) a lo largo de siete años y siete meses por el local de 450 metros cuadrados, que permanece en su mayor parte desocupado. El acuerdo pone de manifiesto los estrechos vínculos entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump", informan.