Florinda Meza anuncia la muerte de su “niño”: “Ahora cuida a mi Rober”

La actriz y comediante Florinda Meza García, de 77 años de edad, se vistió de luto debido a la muerte de un ser querido.
Esto, además, la hizo recordar a su fallecido esposo, el actor, comediante y escritor Roberto Gómez Bolaños, quien fue mejor conocido como “Chespirito”.
A través de su cuenta en Instagram –red en la que tiene 630 mil seguidores–, la también productora de televisión dio a conocer ayer, lunes 12 de octubre, el fallecimiento de su mascota, su perrito “Bruno”, a quien le dedicó un emotivo mensaje para darle el último adiós.
“Esta mañana se fue mi ‘Bruno’, pero no solamente ‘Bruno’, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui. Él era de esa camada de cinco que estuvieron, mientras vivía Roberto: eran ‘Zuri’, ‘Chapis’, ‘Pancho’ y luego nacieron ‘Lola’ y ‘Bruno’... y ya se fue”.
Florinda Meza recordó un poco de la vida de “Bruno”, quien fue su compañero durante 14 años.
Es por ello que expresó “me duele mucho no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces; esa Florinda que ya no está, que comenzó a desaparecer cuando Roberto murió”.
Debido a la muerte de su perrito, la actriz de la serie de TV “El Chavo del 8” también destacó que el 12 es un número especial para ella porque en esa fecha empezó su relación con su fallecido esposo, “Chespirito”, quien falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años de edad.
Para despedirse de su “Bruno”, Florida Meza –quien es recordada por darle vida a doña Florinda en “El Chavo del 8”– le dio las gracias por todo lo que vivieron juntos y también le hizo una petición.
“Gracias, ‘Bruno’. Fuiste el mejor guardián y el mejor compañero. Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos. Dile que lo extrañaré siempre... y a ti, mi ‘Bruno’, también”.