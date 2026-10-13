Precio del dólar este martes 13 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes 13 de octubre un incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9020 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0365. Ambas cotizaciones aumentaron respecto al lunes 12 de octubre, cuando se situaron en L26.8883 para la compra y L27.0227 para la venta.

El ajuste representa un incremento de L0.0137 en la compra y L0.0138 en la venta por cada dólar, según los datos oficiales del BCH.

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones del mercado cambiario hondureño. Desde el 13 de abril de 2023, este indicador corresponde al tipo de cambio promedio ponderado al cierre de la subasta de divisas del día, según el Banco Central.