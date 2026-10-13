¿Quién era el jovencito asesinado en una cuartería en El Progreso?

Un joven de 21 años fue asesinado a balazos el lunes en una cuartería de la colonia Ramírez Reina, en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro.
La víctima fue identificada como Denilson Edgardo Galván Sánchez, cuyo caso dejó como resultado la captura de dos presuntos responsables horas después del crimen.
El hecho violento ocurrió en el inmueble donde se encontraba Galván Sánchez. Según las investigaciones preliminares, los sospechosos habrían llegado al lugar en una motocicleta y uno de ellos habría disparado en reiteradas ocasiones contra el joven.
Tras cometer el crimen, los dos individuos habrían huido con rumbo desconocido. Las diligencias desarrolladas por las autoridades permitieron identificar a dos presuntos implicados y ejecutar un operativo para detenerlos.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal N.° 11 (UMIC-11), informó que ambos fueron detenidos en flagrancia durante una operación ejecutada este lunes en la colonia 2 de Marzo de El Progreso.
Los detenidos tienen 22 años y fueron identificados con los alias de “Cálix” y “El Flaco Daulin”. De acuerdo con el informe policial, ambos serían presuntos integrantes de la estructura criminal Pandilla 18.
Las investigaciones preliminares señalan que “El Flaco Daulin” habría sido quien disparó contra Galván Sánchez, mientras que su acompañante presuntamente lo habría asistido en la movilización y posterior huida del lugar.
Durante el procedimiento, los agentes policiales decomisaron una pistola de color gris, sin marca ni serie visible, así como una motocicleta marca Génesis, modelo XM-250 Rally, de color gris con verde, que presuntamente habrían utilizado los sospechosos.
Las autoridades indicaron que estos indicios serán remitidos a las instancias competentes para los análisis correspondientes y su incorporación al proceso investigativo, con el propósito de esclarecer las circunstancias del asesinato.
Según el reporte policial, “El Flaco Daulin” es señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal y registra antecedentes por posesión de drogas. Además, tendría órdenes de captura pendientes por supuestos delitos de asesinato, asociación para delinquir y tráfico de drogas.
El mismo informe señala que el detenido figura como sospechoso en una investigación por la muerte violenta de tres menores de edad, ocurrida el 26 de mayo de 2026 en la colonia Suazo Córdoba, también en El Progreso. Por ese caso, las autoridades judiciales habrían emitido un requerimiento en su contra el 30 de mayo de este año.
Por su parte, “Cálix” será remitido por su presunta responsabilidad en el asesinato de Galván Sánchez, según detalló la Policía. La situación legal de ambos deberá ser determinada por las autoridades competentes conforme avance el procedimiento legal.