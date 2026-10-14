Lula envía una carta a las familias evangélicas, principal pilar del bolsonarismo

São Paulo. El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, envió este miércoles una carta abierta a las familias evangélicas, en un guiño dirigido a este segmento social con más porcentaje de apoyo a su adversario, Flávio Bolsonaro, de cara a la segunda vuelta electoral.

“He decidido escribiros con el corazón abierto”, comienza la misiva escrita por el mandatario, de profesión católica, que manifiesta su “respeto absoluto” por todas las religiones y recalca que todas tienen en común “el compromiso de cuidar de las familias brasileñas”.

De esta manera, Lula se dirige a un grupo que representa cerca del 27 % de la población brasileña y que, a su vez, es el segmento social con más predisposición (un 66 % del total) a votar por el senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro, según la última encuesta de la firma demoscópica Datafolha.

En su carta, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) manifiesta que, “si no hubiera sido por la mano bondadosa de Dios”, no habría llegado a estar disputando un cuarto mandato y que es “guiado por Él” que sigue luchando por las familias del país “con medidas concretas; no con discursos vacíos, como hacen otros”.

Asimismo, Lula hace gala de las diversas medidas de su Gobierno que benefician a las familias evangélicas, entre las que destaca la prohibición de las casas de apuestas en línea, “que están destruyendo tantos hogares”, y la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales con dos días de descanso.

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Precisamente, la votación de esta última medida está prevista para este miércoles en el Senado brasileño y, de aprobarse, permitiría a los evangélicos tener “más tiempo para estar en la iglesia en comunión con sus hermanos y en adoración”, según Lula.

Por otra parte, el líder progresista alude directamente a un bulo, que ya fue divulgado durante los comicios de 2022 y que afirmaba que pretendía cerrar miles de iglesias evangélicas.