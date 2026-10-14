Sheinbaum promete solucionar la falta de medicamentos en la salud pública de México

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió este miércoles a atender las "demandas legítimas" del personal médico y a solucionar los problemas de desabastecimiento y distribución de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el sistema de salud público del país. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que instruyó al director general del IMSS, Zoé Robledo, a presentar un plan de acción inmediato a más tardar esta semana para resolver el problema. "Aquellas demandas legítimas de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se están atendiendo", afirmó la gobernante al detallar las acciones emprendidas tras las recientes protestas de personal sanitario en la capital mexicana.

El IMSS constituye el pilar central de la seguridad social pública en México para unos 79 millones de personas, en un contexto marcado por estrechez presupuestaria y crecientes desafíos operativos para garantizar la atención médica nacional. Las declaraciones de la mandataria se dan tras las recientes manifestaciones y marchas multitudinarias realizadas por trabajadores activos, personal médico y jubilados del IMSS en las calles de la capital mexicana para exigir mejor abasto de insumos, cobertura de plazas vacantes y mejoras salariales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En materia de medicamentos e insumos médicos, Sheinbaum explicó que la Secretaría de Salud inició la distribución de los insumos faltantes en centros hospitalarios afectados por problemas logísticos de reparto.