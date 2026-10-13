Declaran alerta roja en la región de Santiago de Chile por granizo y tormenta eléctrica

Santiago de Chile. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) emitió alerta roja este martes para la Región Metropolitana, en la que se encuentra la capital Santiago, en medio de las fuertes lluvias que se registran en la capital del país. Diversos sectores de Santiago, especialmente en el centro y oriente de la ciudad, reportaron caída de granizo y tormentas eléctricas desde la tarde de este martes, con una previsión de lluvias que puede prolongarse durante varias horas. "Están activadas todas las instituciones de emergencia para que puedan acudir en ayuda de personas, vehículos o casas afectadas (...) está todo el aparato de emergencia atento y trabajando en esta situación de clima", informó en un punto de prensa el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Las autoridades reportaron que el tren subterráneo (Metro) en algunas estaciones de su principal línea está impedido de ofrecer un normal funcionamiento, dejando estaciones abiertas solo para la salida de pasajeros y al menos el cierre total de una de ellas. Los fuertes vientos también ocasionaron el desprendimiento de infraestructura liviana en la terminal de buses, en Estación Central, en el centro de la ciudad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Lo que nos preocupa siempre y nos interesa es que la afectación a las personas sea la mínima posible y que puedan contar con toda la información disponible, de manera oportuna, para que las decisiones que se tomen sean las mejores y el retorno a casa sea más seguro", añadió.