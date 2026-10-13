Siete detenidos en protestas por el agua son enviados a prisión en México

Guadalajara, México. Siete de las personas detenidas tras la protesta por el agua contaminada en Guadalajara fueron trasladadas al complejo carcelario de Puente Grande, informó este martes la Fiscalía de Jalisco (oeste de México), instancia que ha sido señalada por colectivos y familiares por no seguir el debido proceso contra los acusados. El domingo, miles de habitantes del área conurbada de Guadalajara, la segunda más importante de México, protestaron por el agua contaminada que llega a su casas, una manifestación que terminó con detenciones, decenas de personas heridas, entre ellas representantes de la prensa local y nacional y policías. La fiscalía del estado dio a conocer que liberó en el transcurso del lunes a 32 de las 39 personas detenidas -según sus registros- quienes mantienen una carpeta de investigación abierta.

De las siete personas restantes, seis son acusadas de “lesiones dolosas” contra personas que desarrollan funciones de seguridad pública. A otro de los detenidos “se le imputa el delito de desobediencia o resistencia de particulares”, aseguró la dependencia en un comunicado. Entre los imputados está un repartidor de comida de plataforma que no participaba en la protesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más tarde, la fiscalía dio a conocer un segundo comunicado en el que aclara que los siete detenidos fueron puestos “a disposición de un juzgado para la realización de las audiencias correspondientes y no serán ingresados a prisión, sino que estarán en el área de juzgados”.