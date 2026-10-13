Condenan a cadena perpetua a Karl Andrew Stanley por matar a abogada en Texas

Texas, Estados Unidos. Karl Andrew Stanley, de 55 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser hallado culpable del asesinato de la abogada peruana Paola Cecilia Pastor Castillo, conocida como Paola Becvar, en Texas, Estados Unidos.
La profesional del derecho, de 51 años, fue asesinada el 25 de noviembre de 2024 en su vivienda, ubicada en la comunidad de Mustang Lakes, en Texas. El caso fue investigado por la Policía de Celina y las autoridades del condado de Collin.
Pastor Castillo era hija del reconocido notario chimbotano Eduardo Pastor La Rosa. Su muerte causó dolor entre sus familiares y seres queridos, especialmente en su hija y sus padres.
En el ámbito profesional, la abogada se desempeñaba como directora global de Asuntos Regulatorios de Edgewell Personal Care, cargo desde el que desarrollaba su carrera en el área regulatoria de la compañía.
Durante el proceso judicial se presentaron pruebas relacionadas con el asesinato y con el presunto acoso que la víctima habría sufrido antes de morir. Estos elementos formaron parte del caso que las autoridades llevaron ante el tribunal.
Muerte de la abogada
La sentencia contra Stanley establece que deberá cumplir cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional, de acuerdo con la información difundida sobre el fallo.
La investigación contó con la participación de la Policía de Celina y de las autoridades del condado de Collin, que reunieron los elementos presentados durante el juicio para esclarecer las circunstancias de la muerte de la abogada.
El caso concluyó con la condena de Stanley por asesinato capital, mientras la familia de Paola Cecilia Pastor Castillo enfrenta las consecuencias de su muerte, ocurrida en noviembre de 2024 en Texas.