Condenan a cadena perpetua a Karl Andrew Stanley por matar a abogada en Texas

Texas, Estados Unidos. Karl Andrew Stanley, de 55 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser hallado culpable del asesinato de la abogada peruana Paola Cecilia Pastor Castillo, conocida como Paola Becvar, en Texas, Estados Unidos.

La profesional del derecho, de 51 años, fue asesinada el 25 de noviembre de 2024 en su vivienda, ubicada en la comunidad de Mustang Lakes, en Texas. El caso fue investigado por la Policía de Celina y las autoridades del condado de Collin.

Pastor Castillo era hija del reconocido notario chimbotano Eduardo Pastor La Rosa. Su muerte causó dolor entre sus familiares y seres queridos, especialmente en su hija y sus padres.