Joven hispano es condenado a cadena perpetua por asesinar a su novia en Atlanta

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS

El jurado deliberó durante menos de una hora antes de encontrar a Cruz culpable por la muerte de Romero-Garcia , quien sufrió múltiples lesiones antes de recibir un disparo a quemarropa en la cabeza, según los fiscales del condado de Fulton.

El hispano Christopher Cruz fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato de su novia, Jetzy Romero-Garcia, en un caso de violencia doméstica ocurrido en Atlanta, Georgia.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima presentaba más de 40 heridas provocadas por golpes contundentes. Las autoridades también señalaron que el crimen ocurrió después de antecedentes de amenazas dentro de la relación.

Los fiscales indicaron que en diciembre de 2024, aproximadamente cinco meses antes del asesinato, Cruz habría sacado un arma de fuego cargada y amenazado a Romero-Garcia con dispararle en la cabeza.

La noche del crimen, ocurrido en mayo de 2025, al menos seis cámaras de seguridad registraron diferentes momentos que posteriormente fueron utilizados como evidencia durante el juicio.

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Las imágenes muestran a la pareja llegando al club nocturno Tongue & Groove, donde permanecieron durante parte de la noche. Más tarde, las cámaras captaron una discusión entre ambos en la vía pública.

Durante el altercado, Romero-Garcia comenzó a alejarse rápidamente mientras Cruz la seguía. En otro momento, las imágenes muestran a la mujer escondiéndose debajo de un camión de servicio de la Autoridad Metropolitana de Tránsito de Atlanta (MARTA).

Cuando salió de debajo del vehículo, Romero-Garcia volvió a enfrentarse con Cruz y lo golpeó durante la discusión. Según los fiscales, posteriormente el hombre la obligó a ingresar a las escaleras de un estacionamiento.

Cruz salió del lugar minutos después. La Fiscalía sostuvo que durante ese intervalo golpeó a Romero-Garcia en repetidas ocasiones y finalmente le disparó en la cabeza.

Posteriormente, Cruz trasladó a la víctima al Grady Memorial Hospital. Al llegar, afirmó que Romero-Garcia había sido atacada durante un supuesto tiroteo desde un vehículo en movimiento.

Sin embargo, la versión presentada por Cruz fue cuestionada por los investigadores después de que un agente encontrara dentro del automóvil del acusado el arma que, según las autoridades, fue utilizada en el asesinato.

Durante el juicio, la defensa presentó cartas de personas que describieron a Cruz como alguien amable, respetuoso, trabajador, responsable y dedicado a su familia. La Fiscalía, por su parte, argumentó que esa descripción no coincidía con el comportamiento que habría mostrado dentro de su relación con Romero-Garcia.

“La dualidad es precisamente una característica de un abusador doméstico”, sostuvo la Fiscalía durante el proceso.

Tras el veredicto de culpabilidad, Christopher Cruz fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de Jetzy Romero-Garcia. El caso fue presentado por las autoridades como un episodio de violencia doméstica que terminó con la muerte de la joven.