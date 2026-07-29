Capturan al hondureño Darwin Cárcamo, acusado de ultimar a su novia en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS

El sospechoso, originario de Honduras, fue arrestado el lunes 27 de julio en el estado de Texas .

Las autoridades del Condado de Howard, en Maryland, informaron sobre la captura del hondureño Darwin Carcamo-Santiago, de 24 años, quien era buscado por el presunto asesinato de su novia, Esmeralda Pérez-Méndez, de 35 años y residente de Takoma Park.

De acuerdo con la investigación policial, Carcamo-Santiago enfrenta cargos por asesinato en primer y segundo grado.

La víctima fue encontrada sin vida el pasado 26 de julio dentro de una vivienda ubicada en el bloque 9000 de Watchlight Court, en la ciudad de Columbia, Maryland.

Las autoridades detallaron que Esmeralda Pérez-Méndez presentaba lesiones compatibles con estrangulamiento.

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Los detectives consideran que el crimen habría ocurrido durante la noche del 25 al 26 de julio, antes de que el cuerpo fuera descubierto.

Tras el hallazgo, la Policía del Condado de Howard indicó que el principal sospechoso había abandonado el área, por lo que se emitió una orden de captura en su contra.

Luego de una búsqueda, Carcamo-Santiago fue localizado y detenido por las autoridades en Texas.

La investigación continúa en manos de los detectives, mientras las autoridades no han brindado detalles sobre el proceso de extradición del acusado ni sobre la fecha en la que comparecerá ante un tribunal en Maryland para responder por los cargos que se le imputan.