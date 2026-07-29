  1. Inicio
  2. · Mundo

Capturan al hondureño Darwin Cárcamo, acusado de ultimar a su novia en Texas

Las autoridades del Condado de Howard informaron que Darwin Carcamo-Santiago enfrenta cargos de asesinato en primer y segundo grado por la muerte de su novia, Esmeralda Pérez

Capturan al hondureño Darwin Cárcamo, acusado de ultimar a su novia en Texas

Luego de una búsqueda, Carcamo-Santiago fue localizado y detenido por las autoridades en Texas.
TEXAS, ESTADOS UNIDOS

Las autoridades del Condado de Howard, en Maryland, informaron sobre la captura del hondureño Darwin Carcamo-Santiago, de 24 años, quien era buscado por el presunto asesinato de su novia, Esmeralda Pérez-Méndez, de 35 años y residente de Takoma Park.

El sospechoso, originario de Honduras, fue arrestado el lunes 27 de julio en el estado de Texas.

Hombre es acusado de matar a la madre de su hija y a su excuñado en Texas

De acuerdo con la investigación policial, Carcamo-Santiago enfrenta cargos por asesinato en primer y segundo grado.

La víctima fue encontrada sin vida el pasado 26 de julio dentro de una vivienda ubicada en el bloque 9000 de Watchlight Court, en la ciudad de Columbia, Maryland.

Las autoridades detallaron que Esmeralda Pérez-Méndez presentaba lesiones compatibles con estrangulamiento.

Los detectives consideran que el crimen habría ocurrido durante la noche del 25 al 26 de julio, antes de que el cuerpo fuera descubierto.

Tras el hallazgo, la Policía del Condado de Howard indicó que el principal sospechoso había abandonado el área, por lo que se emitió una orden de captura en su contra.

Luego de una búsqueda, Carcamo-Santiago fue localizado y detenido por las autoridades en Texas.

La investigación continúa en manos de los detectives, mientras las autoridades no han brindado detalles sobre el proceso de extradición del acusado ni sobre la fecha en la que comparecerá ante un tribunal en Maryland para responder por los cargos que se le imputan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias