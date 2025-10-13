Hondureño es acusado de perder el control y asesinar con un cuchillo a su esposa y cuñado en Houston

Houston, Texas

Autoridades estadounidenses detuvieron a un ciudadano hondureño señalado como el principal sospechoso del homicidio agravado de su esposa y su cuñado, ambos de origen mexicano, en el sector de Cloverleaf, al este de Houston, Texas. El hondureño fue identificado como Víctor Banegas Solórzano, de 31 años. El crimen ocurrió el pasado 7 de octubre.

Las víctimas fueron identificadas como Karla Alatorre y su hermano Nelson Alatorre, según confirmaron reportes preliminares de la Policía del Condado Harris.

El crimen ocurrió dentro de la vivienda familiar ubicada en el 620 de la calle Manor, donde ambos fueron hallados sin vida con múltiples heridas de arma blanca. De acuerdo con el informe oficial, Banegas Solórzano fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado Harris, donde enfrenta el cargo de homicidio agravado.