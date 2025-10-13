  1. Inicio
Hondureño es acusado de perder el control y asesinar con un cuchillo a su esposa y cuñado en Houston

El hondureño fue identificado como Víctor Banegas. La tragedia sembró el terror en Houston, Texas; internautas lo describieron en redes como "el endemoniado"

Víctor Banegas Solórzano fue arrestado en Houston por el homicidio agravado de su esposa y cuñado, ambos de origen mexicano.

 Foto: redes sociales
Houston, Texas

Autoridades estadounidenses detuvieron a un ciudadano hondureño señalado como el principal sospechoso del homicidio agravado de su esposa y su cuñado, ambos de origen mexicano, en el sector de Cloverleaf, al este de Houston, Texas.

El hondureño fue identificado como Víctor Banegas Solórzano, de 31 años. El crimen ocurrió el pasado 7 de octubre.

Hondureño se despide de sus hijos en EEUU y se autodeporta tras 22 años de arduo trabajo

Las víctimas fueron identificadas como Karla Alatorre y su hermano Nelson Alatorre, según confirmaron reportes preliminares de la Policía del Condado Harris.

El crimen ocurrió dentro de la vivienda familiar ubicada en el 620 de la calle Manor, donde ambos fueron hallados sin vida con múltiples heridas de arma blanca.

De acuerdo con el informe oficial, Banegas Solórzano fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado Harris, donde enfrenta el cargo de homicidio agravado.

 (Foto: redes sociales)

Fuentes cercanas indicaron que el sospechoso habría tenido problemas con el consumo de drogas, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente este detalle.

En redes sociales, algunos usuarios comentaron que al hombre “se le metió el demonio y perdió el control”. El caso consternó a la comunidad de Cloverleaf.

La pareja tenía un niño de ocho años, quien tras el trágico suceso quedó bajo la custodia del Centro de Protección al Menor (CPS). La institución informó que mantiene comunicación con familiares del menor en México para definir su futuro cuidado.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades locales.

