Hondureño se despide de sus hijos en EEUU y se autodeporta tras 22 años de arduo trabajo

Colón, Honduras.

El pasado 6 de septiembre, a las 6:00 de la mañana, tomó un vuelo desde Orlando con destino a San Pedro Sula. Con esta decisión, evitó el riesgo de ser arrestado y enviado a un centro de detención migratoria, algo que quiso prevenir tomando la iniciativa de salir por su propia voluntad.

Marcos Tulio Mejía , hondureño originario de Colón, volvió al país tras más de dos décadas de haber emigrado a Estados Unidos . Su regreso estuvo marcado por un encuentro lleno de lágrimas con sus padres y la tristeza de dejar atrás a su esposa y cuatro hijos.

Mejía emigró en 2004 persiguiendo el sueño americano. Con esfuerzo logró establecer en Florida una empresa de pintura que dio trabajo a varias personas, pero nunca logró regularizar su estatus migratorio.

Este hondureño residente en Florida se despidió de su mujer y sus hijos para autodeportarse. A pesar de los 22 años en EE.UU., Marcos Tulio Mejía decidió evitar el trance de las redadas y los supuestos abusos en un centro de detención, y tomó un vuelo desde Orlando. En San Pedro Sula lo esperaron sus padres, a quienes no había vuelto a ver.

Una cita olvidada con las autoridades migratorias hace veinte años fue la razón que lo dejó sin acceso a la residencia permanente.

“Prefiero salir por mis propios medios, con el corazón tranquilo, a que me arresten y me lleven en contra de mi voluntad”, expresó Mejía antes de emprender el viaje.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Su llegada a San Pedro Sula fue recibida con abrazos y lágrimas por parte de su madre, quien no veía a su hijo desde hacía 22 años.



Marcos mantiene la esperanza de reunirse nuevamente con su familia en Estados Unidos, a la espera de la petición de reagrupación familiar que su esposa presentó ante las autoridades de ese país.



