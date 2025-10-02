Hondureño se despide de sus hijos en EEUU y se autodeporta tras 22 años de arduo trabajo

Marcos Tulio Mejía, hondureño originario de Colón, volvió al país tras más de dos décadas de haber emigrado a Estados Unidos. Su regreso estuvo marcado por un encuentro lleno de lágrimas con sus padres y la tristeza de dejar atrás a su esposa y cuatro hijos.
El pasado 6 de septiembre, a las 6:00 de la mañana, tomó un vuelo desde Orlando con destino a San Pedro Sula. Con esta decisión, evitó el riesgo de ser arrestado y enviado a un centro de detención migratoria, algo que quiso prevenir tomando la iniciativa de salir por su propia voluntad.
Mejía emigró en 2004 persiguiendo el sueño americano. Con esfuerzo logró establecer en Florida una empresa de pintura que dio trabajo a varias personas, pero nunca logró regularizar su estatus migratorio.
Una cita olvidada con las autoridades migratorias hace veinte años fue la razón que lo dejó sin acceso a la residencia permanente.
“Prefiero salir por mis propios medios, con el corazón tranquilo, a que me arresten y me lleven en contra de mi voluntad”, expresó Mejía antes de emprender el viaje.
Su llegada a San Pedro Sula fue recibida con abrazos y lágrimas por parte de su madre, quien no veía a su hijo desde hacía 22 años.
Marcos mantiene la esperanza de reunirse nuevamente con su familia en Estados Unidos, a la espera de la petición de reagrupación familiar que su esposa presentó ante las autoridades de ese país.