"Tenían una relación tóxica y la acosaba": salvadoreño mata a su novia y a su cuñada en Houston

Entre lágrimas, el hermano reveló que el gran sueño de sus hermanas era sacar de la pobreza a su madre, quien se gana la vida vendiendo tortillas en El Salvador.

“Tenían una relación tóxica y la acosaba”: salvadoreño mata a su novia y a su cuñada en Houston
La comunidad salvadoreña en Houston quedó estremecida tras el asesinato de las salvadoreñas Yaquelin Arias Rivas y Saidia Machado, quienes fueron atacadas a disparos por el exesposo de la hermana mayor.

“Tenían una relación tóxica y la acosaba”: salvadoreño mata a su novia y a su cuñada en Houston
El suceso se registró la mañana del lunes del pasado 22 de septiembre. Según el informe preliminar, Yaquelin Arias Rivas, de 30 años, y Saidia Machado, de 19, fueron asesinadas a manos de un hombre, identificado como Sebastián Rodríguez Portillo.

Los cuerpos fueron descubiertos por un compañero de trabajo que, al llegar al apartamento donde residían, encontró una escena desgarradora.
Los cuerpos fueron descubiertos por un compañero de trabajo que, al llegar al apartamento donde residían, encontró una escena desgarradora.

En el lugar también yacía Rodríguez Portillo, de origen salvadoreño, quien se habría quitado la vida luego de cometer el doble crimen.
En el lugar también yacía Rodríguez Portillo, de origen salvadoreño, quien se habría quitado la vida luego de cometer el doble crimen.

“Tenían una relación tóxica y la acosaba”: salvadoreño mata a su novia y a su cuñada en Houston
El hermano de las víctimas, entre lágrimas, relató que Yaquelin intentaba alejarse de su Sebastían con quien mantenía “una relación tormentosa, violenta y tóxica”.

“Tenían una relación tóxica y la acosaba”: salvadoreño mata a su novia y a su cuñada en Houston
Yaquelin deja en la orfandad a dos hijos de 10 y 14 años, quienes en el momento del atentado se encontraban en la escuela. Para ellos, la noticia significó perder no solo a su madre, sino también a su tía, con quienes compartían su vida diaria.

“Tenían una relación tóxica y la acosaba”: salvadoreño mata a su novia y a su cuñada en Houston
Las hermanas habían emigrado con la esperanza de trabajar, ahorrar y ayudar a su familia en El Salvador, especialmente a su madre, quien se sostiene vendiendo tortillas.

“Tenían una relación tóxica y la acosaba”: salvadoreño mata a su novia y a su cuñada en Houston
La familia, destrozada por la tragedia, enfrenta ahora el reto de repatriar los cuerpos a El Salvador para darles el último adiós. En medio del dolor, piden apoyo para cumplir ese anhelo y honrar la memoria de Yaquelin y Saidia.

