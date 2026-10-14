Rusia podría exportar hasta 3,5 millones de toneladas de diésel para fines de año

Moscú. Rusia podría llegar a exportar para fines de año hasta 3,5 millones de toneladas de diésel en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, equivalente a más del 10 % del mercado mundial, según informó hoy el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

"Podemos alcanzar para fin de año el nivel de 3-3,5 millones de toneladas, el mismo que Rusia anteriormente suministraba al mercado internacional. Y se trata de más del 10 % del mercado internacional", afirmó a la prensa en los márgenes de la Semana Energética de Rusia.

Destacó que el acuerdo alcanzado la semana pasada entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, "es sin lugar a dudas una señal positiva".

"En general, está vinculada al incremento del volumen de procesamiento en las refinerías, el incremento de la extracción; se trata de ingresos adicionales al presupuesto, incluyendo más posibilidades para las inversiones", sostuvo.

No quiso aventurarse a evaluar la posibilidad de un mayor levantamiento de las sanciones contra Rusia, pero resaltó que el acuerdo de diésel podría beneficiar indirectamente a Europa.

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"Europa es parte del mercado energético internacional, incluyendo el petróleo y los hidrocarburos. Por ello, a medida que se equilibren la demanda y la oferta a nivel mundial, también se corregirán los precios de los hidrocarburos para Europa", dijo.

Putin y Trump acordaron la semana pasada que Rusia suministrará combustible diésel a los mercados estadounidenses y mundial, lo que fue duramente criticado por Kiev y Bruselas.

Según el mandatario estadounidense, Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después".