Demuelen casa de Pablo Escobar en Medellín que supuestamente se usaba para "satanismo"

Bogotá, Colombia. La Alcaldía de Medellín, en el noroeste de Colombia, inició este martes la demolición de una casa vinculada al fallecido narcotraficante Pablo Escobar, que, según la Administración municipal, era utilizada para el consumo de drogas, la realización de actos sexuales y la supuesta práctica de rituales satánicos.

"Según reportes oficiales, el inmueble era utilizado para consumo de estupefacientes y licor durante las noches, práctica de actos sexuales y de presuntos rituales satánicos", detalló la Alcaldía en un comunicado.

La casa estuvo durante años abandonada y se convirtió en foco de problemas de seguridad y convivencia, por lo que la Alcaldía decidió demolerla para "devolverle la tranquilidad a la comunidad".