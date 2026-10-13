Sismo de magnitud 5,0 sacude el noreste de Colombia

Bogotá, Colombia. Un sismo de magnitud 5,0 en la escala de richter sacudió este martes el noreste de Colombia, sin que hasta el momento hayan sido registrados heridos o daños, informaron las autoridades. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) detalló en un boletín que el epicentro del movimiento telúrico fue el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, con una profundidad de 149 kilómetros y fue sentido en varios municipios de esta región del noreste del país. El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 dejó una de las peores emergencias de la historia reciente del país, con 331 fallecidos.

Este terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI. De acuerdo con el SGC, durante las semanas posteriores se contabilizaron unas 300 réplicas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional del SGC, explicó a EFE el mes pasado que las réplicas del terremoto del 10 de agosto "pueden durar días, semanas, meses, incluso años".