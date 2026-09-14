Tres sismos sacuden el oeste de Colombia en menos de diez minutos

Bogotá, Colombia. Tres sismos con epicentro en el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, sacudieron este lunes el oeste de Colombia en menos de diez minutos, en una nueva jornada de actividad sísmica que reavivó el recuerdo del gran terremoto de agosto. Los movimientos se registraron entre las 15.02 y las 15.08 de la tarde hora local (20.02 y 20.08 GMT), según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El primero tuvo una magnitud de 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros. Dos minutos después se registró otro de 4,1, a 41 kilómetros de profundidad, seguido de un tercero de magnitud 4,4 a 40 kilómetros de profundidad.

Los movimientos fueron percibidos en distintos puntos del occidente del país, entre ellos Cali, Pereira y Manizales, aunque hasta el momento no se han reportado daños asociados a estos nuevos eventos. La sucesión de sismos se produce además en una zona que ha concentrado buena parte de la actividad sísmica registrada en las últimas semanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El pasado sábado 12 de septiembre, el SGC reportó otros cuatro movimientos en Colombia, tres de ellos con epicentro en Chocó, uno de los cuales alcanzó una magnitud de 4,6.