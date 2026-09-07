Presidente de Colombia da inicio a un 'Plan Marshall' para reconstruir región epicentro del sismo

Bogotá, Colombia. El Gobierno colombiano dio inicio este lunes a un 'Plan Marshall' para reconstruir el Chocó, uno de los departamentos más afectados y epicentro del gran terremoto del pasado 10 de agosto, una propuesta que involucra al sector privado y estudiará la viabilidad de un canal interoceánico. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hizo estos anuncios en Quibdó, la capital departamental del Chocó, tras reunirse con algunos de los principales empresarios del país en una especie de cumbre de donantes. "Llevo meses hablando del Plan Marshall para el Chocó. No es un esfuerzo menor, es un propósito tremendamente ambicioso que exige voluntad política, recursos y capacidad de ejecución para comenzar a cambiar el destino de este departamento", dijo De la Espriella.

El plan se compone de cinco ejes que buscan transformar de manera estructural al Chocó mediante la convergencia de la inversión privada, la modernización de la infraestructura vial y portuaria, el impulso a la formalización productiva, los incentivos fiscales y el desarrollo del turístico sostenible. En materia de infraestructura, el plan contempla retomar los estudios para evaluar la viabilidad de un canal interoceánico que se integre a un corredor ferroviario y conecte un puerto de aguas profundas en el litoral Pacífico del Chocó con el mar Caribe, en el departamento de Antioquia (noroeste). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, incluye un paquete de inversiones para infraestructura vial y aeroportuaria por un billón de pesos (unos 318 millones de dólares) que, según De la Espriella, sería financiado en partes iguales mediante el mecanismo de obras por impuestos y aportes directos del sector privado.