Cuba registra este lunes su mayor apagón, con el 66% del país sin electricidad

La Habana, Cuba. Cuba tendrá este lunes otra jornada de prolongados apagones en toda la isla y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 66 % del país. La afectación por los cortes en los últimos meses ha mantenido cifras superiores al 60%, dejando cada jornada dos tercios del país apagado simultáneamente en el momento de mayor demanda (tarde-noche). El déficit en la capacidad de generación eléctrica apenas permite que se proporcione un par de horas de electricidad diariamente, lo que ha incitado el descontento social y durante este fin de semana se reportaron protestas pacíficas con caceroladas en barrios de la periferia La Habana que llevaban casi tres días continuos sin apenas electricidad.

Para esta jornada, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé durante el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.160 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.350 MW. Así, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.220 MW. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida".