Nepal declara luto nacional tras inundaciones que dejan más de 1,300 muertos

Katmandú,Nepal. El Gobierno de Nepal declara este lunes 7 de septiembre como día de luto nacional por las víctimas de las devastadoras inundaciones que arrasaron el norte del país cerca de la frontera con China, un desastre que deja ya 1,356 muertos y casi 5,000 desaparecidos.

El Gobierno nepalí fijó este luto coincidiendo con el decimotercer día de la tragedia, fecha que marca el fin de los ritos funerarios hindúes, y "se ha decidido que durante ese día la bandera nacional ondeará a media asta en todas las oficinas gubernamentales de Nepal, así como en las embajadas y misiones diplomáticas nepalíes en el extranjero", según un comunicado del Ministerio del Interior.

De acuerdo con el último reporte de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), el número de víctimas mortales se elevó a 1,356, mientras 4,994 personas continúan desaparecidas entre el lodo y los escombros.