“Le rogué que no se operara”: madre de Jennifer Arias tras cirugía de glúteos en clínica de Miami

“Le rogué que no se operara”. La preocupación de Mónica Arias por los riesgos de una cirugía estética hoy está marcada por la muerte de su hija, Jennifer Arias, una joven madre latina de 29 años que falleció tras someterse a un procedimiento en Miami, Florida. Su pequeña hija, Jenella, de siete años, quedó sin su madre.
Jennifer viajó desde Nueva York hasta Florida para realizarse una liposucción y un moldeado de glúteos mediante transferencia de grasa. La intervención se llevó a cabo el 13 de agosto de 2026 en la clínica New Life Plastic Surgery.
Antes de la operación, Mónica intentó convencer a su hija de que desistiera del procedimiento. Según relató la familia, le preocupaba que algo pudiera salir mal y que su nieta tuviera que crecer sin el cuidado de su madre.
Pese a las advertencias, Jennifer decidió seguir adelante con la cirugía. Había llegado a Florida un día antes y, en la madrugada del procedimiento, se comunicó con su hermana Erika Arias para informarle que se preparaba para ingresar al área quirúrgica.
A las 4:18 de la madrugada, Jennifer envió el mensaje a su hermana. Horas después, Erika recibió una llamada en la que le informaron que la joven presentaba dificultades respiratorias, una complicación que terminó en una emergencia médica.
Posteriormente, el médico Julio Clavijo Álvarez comunicó a los familiares el desenlace. Jennifer fue trasladada al Hospital HCA Florida Kendall, donde, según su padre, Wilson Arias, los médicos les indicaron que había llegado con vida, pero no logró sobrevivir.
El examen del médico forense del condado de Miami-Dade estableció que Jennifer murió por una embolia grasa pulmonar bilateral accidental. Esta condición ocurre cuando partículas de grasa ingresan al torrente sanguíneo y alcanzan los pulmones, lo que puede provocar complicaciones potencialmente mortales.
La muerte de Jennifer dejó a su hija Jenella, de apenas siete años, sin su madre. Ahora, sus familiares enfrentan el duelo mientras buscan respuestas sobre las circunstancias de la intervención y la atención que recibió antes de ser trasladada al hospital.
El caso también ha puesto bajo atención los antecedentes de la clínica donde se realizó la cirugía. Una investigación periodística de NBC 6 señaló que Jennifer sería la sexta paciente fallecida después de someterse a procedimientos en New Life Plastic Surgery desde 2018.
Entre los casos citados figura el de Naimy Sucetz, de 41 años, quien sufrió un coágulo pulmonar después de someterse a cirugías con el mismo profesional. Este antecedente fue incluido en la información divulgada sobre las muertes relacionadas con procedimientos realizados en el centro.
Por su parte, la clínica ha negado responsabilidad en disputas judiciales anteriores y ha argumentado que los médicos involucrados trabajaban bajo contratación independiente. Estas posiciones forman parte de los antecedentes del centro y no constituyen, por sí solas, una conclusión sobre el caso de Jennifer.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta ahora, la información proporcionada no establece una conclusión definitiva sobre posibles responsabilidades en la muerte de la joven.
Mientras esperan que se aclaren los hechos, los familiares buscan conocer qué ocurrió durante la cirugía y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la emergencia respiratoria. La familia insiste en la necesidad de obtener respuestas sobre una intervención que terminó con la vida de Jennifer.
La advertencia que Mónica hizo antes de la operación quedó como uno de los recuerdos más dolorosos para la familia. Su hija decidió someterse al procedimiento, pero la pérdida dejó a una niña de siete años sin su madre y a sus familiares a la espera de respuestas.