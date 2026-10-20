“Le rogué que no se operara”: madre de Jennifer Arias tras cirugía de glúteos en clínica de Miami

“Le rogué que no se operara”. La preocupación de Mónica Arias por los riesgos de una cirugía estética hoy está marcada por la muerte de su hija, Jennifer Arias, una joven madre latina de 29 años que falleció tras someterse a un procedimiento en Miami, Florida. Su pequeña hija, Jenella, de siete años, quedó sin su madre.