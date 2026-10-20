Marathón vence al Alianza y toma ventaja en el repechaje a la Concacaf Champions Cup

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón venció por 2-1 al Alianza de El Salvador en el partido de ida del repechaje de la Copa Centroamericana por un cupo en la Concacaf Champions Cup tras remontar el gol tempranero de Harold Osorio con tantos de Nicolás Messiniti y Damin Ramírez.

El equipo hondureño quedó mejor posicionado para el encuentro de vuelta, este 27 de octubre en San Salvador.

Marathón desplegó un fútbol rápido y vistoso en el frente de ataque con el argentino Nicolás Messiniti y el colombiano Yairo Moreno.

Alianza, con Diego Vázquez en el banquillo, se puso en ventaja al minuto 4 con gol del centrocampista Harold Osorio, quien sin marca remató de cabeza a la salida de un córner que dejó sin respuesta al portero Jonathan Rougier.

La respuesta del Marathón no se hizo esperar y al minuto 14 Messiniti empató el juego desviando una pelota suelta en el área que había cabeceado el panameño Javier Rivera tras un saque de esquina cobrado por Brian Farioli.

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Los dirigidos por Silvio Rudman apostaban por más y al 21 Damin Ramírez remontó con un potente remate frontal dentro del área a pase de Carlos Arqueta, para el 2-1.

Marathón tuvo otras claras ocasiones para aumentar el marcador en el primer tiempo, pero no fue certero en sus incursiones por los extremos y el centro.

Alianza intentaba empatar con esporádicos contragolpes, figurando entre sus atacantes Harold Osorio y el uruguayo Matías Mier.

En el segundo tiempo, con lluvia, bajó un poco la velocidad del juego, pero siempre mejor llevado por el conjunto hondureño, que al minuto 50 perdió otra clara ocasión de anotar en piernas de Yairo Moreno, quien remató por alto dentro del área, y en el 52 Carlos Argueta estrelló la pelota en el vertical derecho.

En el minuto 56 Matías Mier no pudo rematar frente al portero del Marathón, en lo que pudo ser el empate del Alianza.

En el 65, un remate de cabeza de Messiniti fue contenido por el portero Mario González, del Alianza.

Antes, Messiniti, Carlos Argueta y Yairo Moreno también desaprovecharon otras ocasiones de peligro en el área del club salvadoreño.

Alianza intentó la igualada, pero estuvo muy impreciso, mientras que Marathón desaprovechó las ocasiones que pudieron darle una mayor ventaja para el partido de vuelta, que se disputará el 27 de octubre en San Salvador.