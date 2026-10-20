Día de la vuelta, hora y lo que ocupa Marathón para clasificar a la Concacaf Champions Cup

Marathón dio el primer paso hacia la clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027 tras remontar y vencer 2-1 al Alianza FC de El Salvador en el partido de ida del Play-In de la Copa Centroamericana 2026, disputado en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El conjunto salvadoreño se adelantó en el marcador con un gol de Harold Osorio, pero Nicolás Messiniti y Damin Ramírez aparecieron para darle vuelta al resultado y asegurar el triunfo del Monstruo Verde ante su afición.

Ahora, el equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman buscará sellar su boleto en territorio salvadoreño, donde volverá a enfrentarse al Alianza FC el próximo martes 27 de octubre, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Jorge “El Mágico” González.