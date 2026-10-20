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Día de la vuelta, hora y lo que ocupa Marathón para clasificar a la Concacaf Champions Cup

El Monstruo dio un paso importante al ganar la ida por 2-1 al Alianza y parte con ventaja para la vuelta en El Salvador.

Día de la vuelta, hora y lo que ocupa Marathón para clasificar a la Concacaf Champions Cup

Marathón se impuso por 2-1 al Alianza en el partido de ida del repechaje de la Copa Centroamericana.

 FOTO: Yoseph Amaya

Marathón dio el primer paso hacia la clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027 tras remontar y vencer 2-1 al Alianza FC de El Salvador en el partido de ida del Play-In de la Copa Centroamericana 2026, disputado en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El conjunto salvadoreño se adelantó en el marcador con un gol de Harold Osorio, pero Nicolás Messiniti y Damin Ramírez aparecieron para darle vuelta al resultado y asegurar el triunfo del Monstruo Verde ante su afición.

Ahora, el equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman buscará sellar su boleto en territorio salvadoreño, donde volverá a enfrentarse al Alianza FC el próximo martes 27 de octubre, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Jorge “El Mágico” González.

¿QUÉ OCUPA MARATHÓN PARA CLASIFICAR?

Gracias al triunfo por 2-1 en San Pedro Sula, Marathón llegará al encuentro de vuelta con ventaja en el marcador global y dependerá de sí mismo para conseguir la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

El Monstruo Verde avanzará si gana nuevamente o consigue un empate en suelo salvadoreño. Si pierde por un gol de diferencia, la serie quedará empatada en el marcador global y si esto sucede, el primer criterio de desempate será el gol de visitante.

Si ambos equipos también igualan en ese apartado, se jugarán tiempos extras de 30 minutos, divididos en dos períodos de 15, en el Estadio Jorge "El Mágico" González; los goles anotados durante la prórroga no contarán como criterio de gol de visitante. Si la igualdad persiste, el clasificado a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 se definirá mediante una tanda de penales.

En cambio, si Alianza FC gana por dos o más goles de diferencia, el conjunto salvadoreño remontará la eliminatoria y obtendrá el boleto al torneo más importante a nivel de clubes en la región.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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