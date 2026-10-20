Marathón vs Alianza EN VIVO hoy, hora y dónde ver repechaje Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón afronta este martes contra el Alianza de El Salvador en el estadio Olímpico Metropolitano el partido de ida de la serie del repechaje (Play-In) de la Copa Centroamericana en busca de un boleto para la Concacaf Champions Cup.

Ambos clubes aún tienen la oportunidad de competir por los dos últimos cupos centroamericanos para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, a través de una eliminatoria de ida y vuelta en la que también participan el Luis Ángel Firpo y el Deportivo Saprissa.

El enfrentamiento tendrá un ingrediente especial, pues ambos clubes ya midieron fuerzas en la presente edición de la Copa Centroamericana. El pasado 19 de agosto, el conjunto salvadoreño se impuso 1-0 en San Pedro Sula con una anotación de Matías Mier, resultado que buscarán revertir los verdolagas en esta nueva oportunidad.

Además, será la tercera ocasión en que se enfrenten en el certamen regional, luego de que el Marathón ganara 1-0 el primer duelo, el 27 de agosto, con un tanto de Ángel Tejeda.

La rivalidad entre ambos equipos también tiene antecedentes en la Copa de Campeones de la Concacaf de 1986. En aquella edición, el Marathón quedó eliminado por el criterio del gol de visitante, después de que el Alianza ganara 1-0 en territorio hondureño y posteriormente cayera 3-2 en casa. Ahora, el cuadro catracho tendrá la oportunidad de escribir una nueva historia frente a un adversario que conoce bien y al que necesita superar para mantener vivo su objetivo continental.