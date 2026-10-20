Marathón vs Alianza EN VIVO hoy, hora y dónde ver repechaje Copa Centroamericana

El Marathón afronta este martes contra el Alianza de El Salvador en el estadio Olímpico Metropolitano el partido de ida de la serie del repechaje (Play-In) de la Copa Centroamericana en busca de un boleto para la Concacaf Champions Cup.
Ambos clubes aún tienen la oportunidad de competir por los dos últimos cupos centroamericanos para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, a través de una eliminatoria de ida y vuelta en la que también participan el Luis Ángel Firpo y el Deportivo Saprissa.
El enfrentamiento tendrá un ingrediente especial, pues ambos clubes ya midieron fuerzas en la presente edición de la Copa Centroamericana. El pasado 19 de agosto, el conjunto salvadoreño se impuso 1-0 en San Pedro Sula con una anotación de Matías Mier, resultado que buscarán revertir los verdolagas en esta nueva oportunidad.
Además, será la tercera ocasión en que se enfrenten en el certamen regional, luego de que el Marathón ganara 1-0 el primer duelo, el 27 de agosto, con un tanto de Ángel Tejeda.
La rivalidad entre ambos equipos también tiene antecedentes en la Copa de Campeones de la Concacaf de 1986. En aquella edición, el Marathón quedó eliminado por el criterio del gol de visitante, después de que el Alianza ganara 1-0 en territorio hondureño y posteriormente cayera 3-2 en casa. Ahora, el cuadro catracho tendrá la oportunidad de escribir una nueva historia frente a un adversario que conoce bien y al que necesita superar para mantener vivo su objetivo continental.
Regresa Diego Vázquez
El compromiso también representará una prueba exigente para Diego Vázquez, quien buscará dejar atrás la eliminación en la fase de grupos que sufrió con el Real Estelí y ahora tendrá el reto de competir con el Alianza frente al Marathón.
El entrenador argentino ya conoce el potencial del Monstruo Verde, que derrotó 3-0 al conjunto nicaragüense el pasado 26 de agosto en el estadio Francisco Morazán, gracias a las anotaciones de Brian Farioli, Javier Arriaga y Yairo Moreno. Vázquez asumió el cargo tras la salida de su compatriota Roberto Pompei y se convertirá en el segundo técnico en dirigir a tres equipos diferentes en la Copa Centroamericana, después de José Giacone.
Horario y dónde ver el Marathón vs Alianza
El partido entre Marathón y Alianza de El Salvador comenzará a partir de las 8.00 de la noche en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.
El duelo se podrá ver en vivo en Honduras a través de la señal de ESPN y via streaming por Disney Plus.
Estadísticas pre-partido
CD Marathón lidera el ranking de recuperaciones altas (primeros 40 metros del campo rival) desde que comenzó la Concacaf Central American Cup 2026, con 41, más del doble que su rival de turno, Alianza FC (SLV) (18).
Carlos Argueta (CD Marathón) es el único jugador que asistió a más de dos remates de sus compañeros tras realizar un regate en la Concacaf Central American Cup 2026, con tres.
Brian Farioli (CD Marathón) lidera el ranking de pases para remates de sus compañeros (19) y asistencias esperadas (1.74xA) hasta el momento en la Concacaf Central American Cup 2026. Su único pase gol en este certamen se lo dio a Javier Arriaga contra Real Estelí.
David León (Alianza FC (SLV)) es el jugador que más faltas generó en el último tercio del campo hasta el momento en la Concacaf Central American Cup 2026, con seis. El 43% de las infracciones que recibió fueron en esa zona del campo (6/14).
Alianza FC (SLV) busca su segunda victoria como visitante en la Concacaf Central American Cup (1E 5D). El único antecedente fue justamente en casa de CD Marathón, cuando lo derrotó por 1-0 en agosto pasado.