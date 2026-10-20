Honduras Sub-17 le planta cara al Real Madrid en España

Madrid, España.

La Selección Sub-17 de Honduras vivió una experiencia de alto nivel este martes al enfrentarse al Real Madrid C durante su gira de preparación por España. La Bicolor juvenil firmó un valioso empate sin goles (0-0) ante el conjunto madridista, en un encuentro amistoso que forma parte de su preparación de cara al Mundial Sub-17 de Catar 2026.

El compromiso se disputó en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, un escenario que representó una gran oportunidad para los jóvenes futbolistas hondureños, quienes continúan sumando minutos y experiencia internacional antes de afrontar el desafío mundialista.

Los dirigidos por el entrenador Merling Paz mostraron personalidad durante el encuentro y lograron generar ocasiones para intentar abrir el marcador. Pese a que el gol no llegó, el combinado catracho tuvo la oportunidad de medir su nivel frente a una estructura formativa de uno de los clubes más reconocidos del fútbol mundial.

Este tipo de compromisos resulta importante para la preparación de Honduras, que busca llegar en las mejores condiciones posibles a la cita mundialista y fortalecer el funcionamiento colectivo de un grupo que tendrá la responsabilidad de representar al país en el escenario internacional.

El seleccionador de la Bicolor apostó por una alineación integrada por David Paz, Alfredo Rodríguez, Kevin Gyamfi, Denzel Arzú, Heiner Reyes, Cristopher Batiz, Jeremy Rodríguez, Mike Arana, Yeiron Arzú, Kevin Pérez y Diego Matute.

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La gira de la Selección Sub-17 por territorio español continuará este miércoles 21 de octubre, cuando la H se enfrente al equipo juvenil del Atlético de Madrid.

El compromiso supondrá otra prueba importante para los dirigidos por Merling Paz, que buscan aprovechar al máximo esta serie de amistosos antes de viajar a Qatar para disputar el Mundial de la categoría.

La intención de la Federación de Fútbol de Honduras es que los seleccionados acumulen experiencia ante rivales internacionales, fortalezcan su preparación competitiva y lleguen con mayor rodaje al torneo más importante de esta generación.

En la convocatoria hondureña sobresale la presencia de seis futbolistas pertenecientes al Olimpia, entre ellos Jeremy Rodríguez, Denzel Arzú y Cristian Rodas. El conjunto albo es uno de los clubes con mayor representación en la nómina de la Bicolor juvenil.

El Real España también aporta tres jugadores: Mike Arana, Milton Moya y Nelson Castillo, mientras que Motagua cuenta con representación mediante Fabián Ramos.

La lista incluye, además, jóvenes que desarrollan sus carreras fuera de Honduras. Entre ellos figuran los guardametas David Paz y Manuel Reixach, así como el defensor Alfredo Rodríguez y los mediocampistas Carlos López, Kevin Gyamfi, Marvin Figueroa y Darwin Cruz. Otro nombre que destaca es el del delantero Hendrik Menjívar, quien continúa su formación futbolística en Suiza con el FC Solothurn.