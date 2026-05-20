Cuba enfrenta otra jornada de apagones este miércoles

La Habana, Cuba

Cuba prevé este miércoles otra jornada de prolongados apagones y en el "horario pico", el de máxima demanda de energía, los cortes simultáneos afectarán hasta el 61 % del país, según los datos de estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

La afectación diaria en la isla por los prolongados apagones ha superado en los últimos días el 60% durante el horario pico (tarde-noche); y el pasado jueves se reportó un récord del 70 % del país apagado simultáneamente en el momento de mayor demanda de energía.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.300 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.