Oscuridad en la isla este sábado: apagones afectarán a millones de cubanos

La Habana

Cuba tendrá apagones este sábado que dejarán el 51 % del país sin servicio en el horario de la tarde-noche cuando aumenta el consumo, informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó el jueves que desde diciembre el país no recibía petróleo desde el exterior debido a las presiones de Estados Unidos. Washington también cortó el suministro de petróleo venezolano a la isla, tras la caída del presidente Nicolás Maduro hace un mes.

Ante el desabastecimiento de combustible, el Gobierno cubano adelantó el viernes que racionará la venta de combustible, priorizará el teletrabajo e implementará clases semipresenciales en las universidades como parte de su plan de emergencia. Ya desde el verano de 2024 la situación energética en Cuba era crítica con apagones diarios y prolongados.

El pésimo estado de las centrales termoeléctricas, con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas del Estado cubano para comprar combustible forman parte de las causas, según el Gobierno cubano.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.488 MW megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit —la diferencia entre oferta y demanda— será de 1.512 MW y la afectación estimada —lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados— alcanzará los 1.542 MW.

Actualmente, 6 de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

El informe de la UNE ha dejado de especificar desde mediados de enero la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) no operativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante.

Sin embargo, por el resto de cifras publicadas, todo parece indicar que el número de motores parados está en máximos en los últimos días, por encima de los 1.000 MW.