Chavismo afirma que Maduro preparó a Delcy Rodríguez para asumir el poder

Caracas, Venezuela

El chavismo aseguró este viernes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está detenido en Estados Unidos, había preparado a Delcy Rodríguez para que "asumiera las riendas" del país.

"El presidente ya había preparado a Delcy Rodríguez para que, en cualquier circunstancia, asumiera las riendas de la república y siguiera el plan y siguiera trabajando por el pueblo venezolano", afirmó el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, en una transmisión del canal estatal VTV.

En este sentido, indicó que "se está pensando mantener la agenda del presidente Nicolás Maduro", luego de que Rodríguez asumiera como mandataria encargada el pasado 5 de enero.

Fernández aprovechó para mencionar que la "ultraderecha no descansa" y sigue, subrayó, la "agenda de la traición", de las "sanciones y bloqueos".