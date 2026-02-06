Trump impone arancel del 25% a países que compren bienes de Irán

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25% sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

La orden, difundida por la Casa Blanca, recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ampliada en varias ocasiones, incluyendo sanciones a sectores energéticos, petroquímicos y de derechos humanos.