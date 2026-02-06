  1. Inicio
Trump impone arancel del 25% a países que compren bienes de Irán

La orden, difundida por la Casa Blanca, recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ampliada en varias ocasiones

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 19:37 -
  • Agencia EFE
Donald Trump podrá modificar la orden ante represalias de otros países o si Irán o los afectados adoptan medidas alineadas con la política estadounidense.

 FRANCIS CHUNG / POOL / EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25% sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

La orden, difundida por la Casa Blanca, recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ampliada en varias ocasiones, incluyendo sanciones a sectores energéticos, petroquímicos y de derechos humanos.

Trump insta al Congreso a aprobar ley para endurecer los requisitos de voto

La nueva sanción para los países que se relacionen comercialmente con Teherán, es según la Administración de Trump, "consecuencia" de que la política iraní sigue representando un riesgo que requiere medidas adicionales.

El secretario de Comercio identificará a los países que realicen transacciones con Irán, y el secretario de Estado, en consulta con otros funcionarios, determinará la extensión del arancel.

Trump podrá modificar la orden ante represalias de otros países o si Irán o los afectados adoptan medidas alineadas con la política estadounidense.

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

