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Trump afirma que Cuba "está pidiendo ayuda" y va a responder con diálogo

Trump afirmó este martes que "una fracasada Cuba está buscando ayuda para salir de su situación"

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 06:31 -
  • Agencia EFE
Trump afirma que Cuba está pidiendo ayuda y va a responder con diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atendiendo a la prensa.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que una fracasada Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y aseguró que responderá con diálogo, que por ahora parece estancando en medio de las amenazas del mandatario de hacerse con el control de la isla.

"Ningún republicano ha hablado jamás conmigo sobre Cuba, que es un país fallido y que solo va en una dirección: ¡hacia abajo! ¡Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar!", escribió el estadounidense en su red Truth Social.

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Agencia EFE
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