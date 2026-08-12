Gobierno colombiano confirma al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

Bogotá, Colombia

Al menos 239 personas perdieron la vida y 3.755 sufrieron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, según datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El potente sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), situado en la región del Pacífico, deja además 287 personas desaparecidas hasta el momento y a 24.324 familias afectadas, según datos disponibles 48 horas después del terremoto.

Un total de 403 municipios, pertenecientes a 14 de los 32 departamentos colombianos, sufrieron de alguna manera los efectos del terremoto, aunque los mayores daños y el número de víctimas más elevados se concentran en el centro y el suroeste del país.