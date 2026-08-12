“Mandy”, madre de dos hijos, fue asesinada por una disputa por un televisor en Florida

Amanda “Mandy” Fackler , de 39 años y madre de dos hijos, fue asesinada presuntamente por su expareja, Troy Savetz, un agente del sheriff de Florida, durante una confrontación registrada el lunes 10 de agosto en Hudson. El hombre posteriormente se quitó la vida.

Aunque algunos reportes resumieron el caso como un asesinato provocado por una disputa por un televisor, las autoridades han sido más cautelosas. La televisión habría sido el detonante de la confrontación, pero los investigadores también describieron la relación como turbulenta.

Al llegar a la propiedad, encontró a Savetz esperándola en el exterior. El agente estaba armado y ambos comenzaron una discusión. De acuerdo con el sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, uno de los motivos inmediatos del enfrentamiento habría sido un televisor que Savetz quería recuperar.

Según las autoridades, Savetz , de 47 años, y Fackler mantenían una relación intermitente y conflictiva. La mujer había regresado a su vivienda después de pasar el día en la playa junto a sus hijos, de 12 y 9 años.

Durante la discusión, Mandy intentó pedir ayuda mediante una llamada al 911. Sin embargo, Savetz presuntamente le quitó el teléfono antes de que pudiera completar la comunicación.

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La mujer entonces ordenó a sus dos hijos que entraran a la vivienda y llamaran a emergencias. Los menores siguieron sus instrucciones y permanecieron en comunicación con los operadores, proporcionándoles información sobre lo que estaba ocurriendo.

Cuando los agentes llegaron al inmueble encontraron la puerta abierta, el vehículo de Mandy y su teléfono, pero ella ya no estaba. Los investigadores determinaron que Savetz se la había llevado y que utilizaba un vehículo rentado.

De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda con participación de varias agencias, equipos caninos, drones y unidades aéreas. Aproximadamente una hora y media después de la confrontación inicial, las autoridades localizaron el vehículo en Spring Hill.

Debido a que Savetz estaba armado, los agentes utilizaron primero un dron para observar el automóvil. Desde el aire detectaron a dos personas en el interior y, al acercarse, encontraron muertos al agente y a Fackler por heridas de bala.

Las autoridades creen que Savetz disparó contra Mandy y posteriormente se quitó la vida, aunque la investigación continúa para establecer con precisión cómo y dónde ocurrió el asesinato.

Los dos hijos de Mandy resultaron físicamente ilesos y quedaron bajo el cuidado de su padre biológico. El sheriff del condado de Pasco, Chris Nocco, destacó la actuación de los menores, quienes siguieron las instrucciones de su madre y alertaron a los servicios de emergencia.

El caso generó especial impacto por la trayectoria profesional de Savetz. El agente llevaba 14 años trabajando para la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas y estaba asignado a la unidad marina.

En 2014, Savetz recibió un reconocimiento por intervenir para ayudar a salvar a un hombre que intentaba lanzarse desde un puente. Sin embargo, las autoridades señalaron que sus antecedentes profesionales no cambian la gravedad de lo ocurrido.

El sheriff Bob Gualtieri calificó el hecho como inexplicable e inexcusable. La tragedia dejó a dos niños sin su madre y terminó también con la vida del agente.

La investigación permanece abierta y las autoridades analizan las llamadas al 911, la evidencia física, los registros de los vehículos y otros elementos que podrían ayudar a reconstruir los últimos momentos de Fackler y esclarecer las circunstancias del crimen.