Putin confirma acuerdo con Trump para el suministro de crudo a EE.UU. y al mercado mundial

Moscú, Rusia. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este viernes el acuerdo alcanzado en conversación telefónica con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, para el suministro de petróleo ruso al mercado estadounidense y mundial. "La parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidenses y mundiales. Estoy seguro de que esto repercutirá positivamente en toda la economía mundial", señala un comunicado del líder ruso publicado en la página web del Kremlin. Poco antes, Trump anunció -en su red Truth Social- que durante "una conversación sumamente exitosa" con Putin se acordó que "Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidenses y mundiales; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después".

Trump añadió que, "además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente -en un breve plazo- 3.000.000 de toneladas de combustible diésel". Los anuncios fueron corroborados por el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, quien estimó el suministro ruso en 300.000 toneladas de diésel en octubre, 500.000 en noviembre y hasta un millón en diciembre, con la posibilidad de llegar hasta los tres millones de toneladas mensuales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El anuncio llega en un momento de máxima preocupación en la Casa Blanca y en el Partido Republicano por los datos que marcan las encuestas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y que dan una ventaja de unos siete puntos a los demócratas, especialmente por el malestar ciudadanos por el alto precio de la gasolina y las dificultades para afrontar el costo de la vida.

Mientras, la decisión de Putin se produce después de que en los últimos meses Rusia sufriera un grave déficit de combustible, que produjo grandes colas en las gasolinaras, debido a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas. Con todo, Nóvak aseguró que "el mercado ruso también estará plenamente abastecido de diésel" y adelantó que "inmediatamente" Moscú levantará las restricciones que introducirán en su momento a la exportación de diésel. Además, Putin aseguró que él y su colega estadounidense habían dedicado "considerable atención a las perspectivas de arreglo de la crisis ucraniana y también se abordó la situación en torno a Irán y diferentes aspectos de las relaciones bilaterales".