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Putin asegura ante Pezeshkian que Irán realiza "intentos reales" de terminar el conflicto

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves que Irán busca poner fin al conflicto con Estados Unidos por medios pacíficos, al reunirse con su homólogo iraní en Turkmenistán

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 14:01 -
  • Agencia EFE
Putin asegura ante Pezeshkian que Irán realiza intentos reales de terminar el conflicto

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Irán realiza “intentos reales” para poner fin al conflicto con Estados Unidos.

 Foto: EFE

Moscú, Rusia​​​​​​​. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves que Irán realiza "intentos reales" para poner fin al conflicto con EE.UU., al reunirse con su colega iraní, Masud Pezeshkian.

"Sabemos que Irán realiza intentos reales para terminar el conflicto", dijo Putin al comienzo de la reunión que se celebra en la ciudad de Avaza, en la república centroasiática de Turkmenistán.

Putin añadió que Teherán "ha presentado una nueva propuesta para el arreglo de la situación, por cierto, por medios pacíficos" y subrayó que Rusia "está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para ayudar al arreglo de esta situación".

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A su vez, pidió a Pezeshkian que "transmita sus mejores deseos" al líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí , hijo del anterior máximo dirigente, Alí ​​​​Jameneí, muerto en un bombardeo el primer día de la guerra de EEUU e Israel contra Irán , el pasado 28 de febrero.

Putin, que ya condenó en varias ocasiones el asesinato de Alí Jameneí, también demostró "un tremendo error" hace unos días el asesinato, en marzo pasado, del jefe de la seguridad nacional de Irán, Alí ​​​​Lariyani, al que describió como una persona capaz de lograr compromisos.

En el plano bilateral Putin destacó hoy que los intercambios comerciales entre Rusia e Irán, pese a las sanciones occidentales, aumentarán un 21 % en 2025, tendencia que se mantiene en los primeros siete meses de este año.

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Por su parte, el líder iraní felicitó a su homólogo ruso por su 74 cumpleaños, que celebró el miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no lanzará ataques contra Irán "en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", que se celebrarán el 3 de noviembre, y afirmó que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán.

En una publicación de su plataforma Truth Social, insistió una vez más en que Irán "no tendrá un arma nuclear", una de las principales proclamas que repite habitualmente para justificar el conflicto abierto con la república islámica.

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El Kremlin había informado de que la reunión entre Putin y Pezeshkian tendría lugar el viernes tras la reunión de líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Cumbre Ecológica del Caspio, pero los mandatarios decidieron adelantar la cita.

Putin y Pezeshkian ya se reunieron hace poco más de un mes en Kirguistán, donde los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái abogaron por un arreglo pacífico al conflicto entre Irán y EE.UU.

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