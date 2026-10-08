Hondureño es sentenciado por introducir ilegalmente a 188 inmigrantes a EEUU

El condenado fue identificado como Eliseo Henríquez Joya, conocido con el alias de "Cheyo", quien residía de manera irregular en Houston y, según las autoridades, dirigía una organización que habría participado en el ingreso clandestino de cerca de 200 personas a territorio estadounidense.

Houston, Estados Unidos. Un hondureño de 35 años fue sentenciado a seis años de prisión federal en Estados Unidos por su participación en una red dedicada al traslado ilegal de migrantes hacia ese país, informó el Departamento de Justicia.

La red utilizaba camiones de carga, vehículos refrigerados y tráileres para movilizar a los migrantes. Algunos de estos automotores habían sido modificados con espacios ocultos y paredes falsas en las áreas destinadas a transportar mercancías, con el objetivo de esconder a grupos numerosos de personas.

Las condiciones en las que eran trasladados representaban un grave riesgo. De acuerdo con el Departamento de Justicia, los compartimentos permanecían completamente cerrados, sin ventilación ni aire acondicionado y sin una salida disponible para quienes permanecían dentro.

El juez federal David Morales se refirió a las condiciones del traslado durante el proceso y consideró que "es un milagro que nadie hubiera muerto" debido al peligro al que fueron expuestos los migrantes.

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La participación de Henríquez Joya en la operación fue establecida, entre otras evidencias, mediante información recuperada de teléfonos celulares. Los investigadores utilizaron esas pruebas para relacionarlo con los movimientos de la organización.