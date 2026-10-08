EE.UU. mantiene nuevos contactos con Rusia sobre el posible brote de peste neumónica

Washington, Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos mantuvo este jueves nuevos contactos con las autoridades rusas por la muerte de una investigadora en Siberia, que habría contraído peste neumónica, según un alto funcionario del Departamento de Estado.

"Hemos mantenido una comunicación activa con el gobierno ruso, incluso esta misma mañana", explicó a la prensa un alto cargo del Departamento de Estado bajo condición de anonimato, sin agregar mayores detalles.

El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, dio este jueves por concluidas todas las medidas profilácticas para prevenir una epidemia ante el supuesto brote neumónico que estalló la semana pasada en la región siberiana de Irkutsk, donde varios hospitales habrían sido puestos en cuarentena.