Hallan a 21 migrantes ocultos en un camión durante una inspección en Texas

Texas, Estados Unidos. Un ciudadano estadounidense fue detenido en Texas, Estados Unidos, luego de que las autoridades descubrieran a 21 migrantes indocumentados escondidos en un compartimento oculto de un camión.
El hallazgo se produjo durante una inspección en un puesto de control fronterizo, donde los agentes revisaron el vehículo como parte de los procedimientos de seguridad.
De acuerdo con información difundida por las autoridades federales, el operativo se llevó a cabo el pasado 4 de octubre en un punto de revisión ubicado sobre la carretera FM 1017, al sur de Hebbronville, Texas.
La detención fue a cargo de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ( HSI ) de Laredo, quienes trabajaron en conjunto con miembros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Durante la inspección del vehículo, los oficiales localizaron a las 21 personas que viajaban escondidas en una estructura diseñada para ocultar su presencia.
El hallazgo permitió detectar un presunto caso de traslado ilegal de personas, una práctica que representa riesgos para quienes son transportados en espacios reducidos y sin condiciones adecuadas de seguridad. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del viaje.
Hasta el momento, no se han revelado las identidades ni las nacionalidades de los migrantes, y tampoco se ha informado cuál era su destino. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades del detenido.