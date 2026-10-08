Hallan a 21 migrantes ocultos en un camión durante una inspección en Texas

Texas, Estados Unidos. Un ciudadano estadounidense fue detenido en Texas, Estados Unidos, luego de que las autoridades descubrieran a 21 migrantes indocumentados escondidos en un compartimento oculto de un camión.

El hallazgo se produjo durante una inspección en un puesto de control fronterizo, donde los agentes revisaron el vehículo como parte de los procedimientos de seguridad.

De acuerdo con información difundida por las autoridades federales, el operativo se llevó a cabo el pasado 4 de octubre en un punto de revisión ubicado sobre la carretera FM 1017, al sur de Hebbronville, Texas.