La OMS pide a Rusia información sobre posible caso mortal de peste neumónica en Siberia

Ginebra, Suiza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a las autoridades rusas más información sobre la muerte por un posible caso de peste neumónica de una trabajadora de un laboratorio que estudia patógenos peligrosos en la región de Irkutsk (Siberia, este de Rusia) el 2 de octubre.

"La OMS aún no ha recibido una notificación oficial al respecto a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)", que obliga a los países a responder en un plazo de 24 horas, indicó en rueda de prensa el portavoz de la agencia sanitaria de Naciones Unidas Christian Lindmeier.

La fuente oficial agregó que ya el 3 de octubre, tras detectarse por el sistema interno de vigilancia este caso, la OMS se puso en contacto con las autoridades rusas en virtud del RSI, y desde entonces "mantiene el contacto" con ellas.