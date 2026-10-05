Rusia se pronuncia tras alerta de EEUU sobre posible brote de peste en Siberia

"La principal estructura que tiene capacidad de decisión en esta rama es Rospotrebnadzor. Y es preciso orientarse por la declaración oficial de Rospotrepnadzor y no hacer caso a los rumores y elucubraciones", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov , en su rueda de prensa telefónica diaria.

Moscú, Rusia. El Kremlin llamó este lunes a la calma y a fiarse exclusivamente de las informaciones del servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, tras la alerta emitida este domingo por la Casa Blanca sobre un posible brote de peste pulmonar en la región siberiana rusa de Irkutsk.

Añadió que en esta entidad "trabajan profesionales de alto nivel, atendamos sus declaraciones oficiales".

Según el portal independiente Meduza, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

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Por su parte, Rospotrebnadzor informó de que se trata de una "neumonía de etiología no establecida", y de momento, ninguno de los contactos de la paciente ha enfermado o dado resultados positivos.

Una fuente de la Casa Blanca declaró a Axios que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue la situación en Rusia tras la posible muerte de una mujer a consecuencia de esta terrible enfermedad, y "valora variantes de acción".

Las autoridades rusas pusieron en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, incluyendo un hospital pediátrico, por sospechas de peste pulmonar, según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal).

"En este momento la redacción no puede confirmar que todos los hospitales de Irkutsk estén cerrados. Se han implementado estrictas restricciones en las áreas de hospitalización de los centros en cuarentena. Los pacientes no pueden ver a sus familiares y las visitas están prohibidas", indicó el medio.

Una fuente de los servicios de Sanidad regionales comentó al medio que las autoridades no han reconocido el hecho y en ningún documento oficial figura el diagnóstico de "peste pulmonar".

El pasado viernes el gobernador local, Ígor Kobzev, celebró una reunión de emergencia debido "a la sospecha de un caso de contagio de un habitante de la región con una infección especialmente peligrosa", sin puntualizar cuál.

Indicó que las autoridades llevan a cabo todo un conjunto de acciones sanitarias y han preparado un plan de contingencias.

"Todas las personas que contactaron (con el paciente) están bajo observación médica. A día de hoy ninguno tiene síntomas de contagio y todos los análisis son negativos", aseveró.