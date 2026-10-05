Nueva York declara emergencia por sarampión y Pensilvania supera los 1,000 casos

Nueva York, Estados Unidos. Nueva York declaró este lunes una emergencia estatal por el aumento de casos de sarampión, mientras que el estado de Pensilvania superó los 1,000 contagios este 2026, en un repunte que ha llevado a EEUU a registrar su peor año de sarampión desde 1991. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una orden ejecutiva que amplía el grupo de profesionales autorizados a administrar vacunas contra el sarampión e incluye entre ellos a paramédicos, personal de emergencias médicas avanzadas, farmacéuticos y matronas. La orden también permite a los profesionales sanitarios solicitar pruebas para detectar la enfermedad.

"Nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación. Por eso he tomado medidas para aumentar el número de profesionales de la salud que pueden vacunar y realizar pruebas. Estas medidas de emergencia protegerán a los neoyorquinos", dijo Hochul en un comunicado. Según el Departamento de Salud de Nueva York, hasta el 3 de octubre se confirmaron 108 casos en el estado este año, siete de ellos en la ciudad de Nueva York y 101 en el resto del estado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el comunicado, el senador estatal Gustavo Rivera destacó que "el preocupante aumento de casos de sarampión se debe a una disminución en la vacunación infantil, impulsada por la desinformación, y está provocando una emergencia de salud pública".