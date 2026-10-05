Jennifer Domínguez muere tras desplomarse frente a sus hijos en Houston, Texas

Texas, Estados Unidos. Un momento inesperado terminó en tragedia para una familia en el noreste de Houston, Texas, donde Jennifer Domínguez, de 25 años, murió después de desplomarse dentro de su vivienda mientras se encontraba acompañada de sus hijos menores. El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 pm. Al ver que su madre había caído al suelo y no reaccionaba, uno de sus hijos salió de la casa para pedir ayuda a los vecinos, quienes inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia. Agentes del Departamento de Policía de Houston y paramédicos acudieron a la residencia. Jennifer Domínguez fue encontrada tendida en el suelo y, pese a la respuesta de los equipos de emergencia, fue declarada fallecida en el lugar.

Los detectives indicaron que el cuerpo de la joven madre no presentaba heridas, signos visibles de trauma ni evidencias inmediatas de violencia. Hasta el momento, las autoridades tampoco han informado de indicios que permitan señalar la participación de otra persona en su muerte.

La causa del fallecimiento todavía no ha sido establecida. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar qué provocó que Jennifer Domínguez muriera de manera repentina dentro de su vivienda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris realizará los estudios correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento. La autopsia y los análisis de laboratorio serán fundamentales para determinar la causa y la manera de muerte.