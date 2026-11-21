San Pedro Sula, Honduras. La posibilidad de retomar las clases virtuales en 2027 está sobre la mesa de la Secretaría de Educación, que analiza implementar y regular esta modalidad como una alternativa para ampliar la cobertura educativa y reincorporar a miles de jóvenes que han abandonado sus estudios. El ministro de Educación, José Darío Cruz, informó que la institución trabaja en una propuesta para establecer lineamientos claros sobre el desarrollo de la educación virtual, especialmente ante la reducción de la matrícula y la cobertura en algunos centros educativos, entre ellos los institutos nocturnos. El funcionario explicó que, durante la pandemia del covid-19, el sistema educativo recurrió a diferentes herramientas tecnológicas para mantener las clases, pero muchas de estas prácticas dejaron de utilizarse cuando se retomó la presencialidad. "Durante la pandemia utilizamos distintas herramientas tecnológicas, pero luego nos olvidamos de ellas. En este momento, cuando la matrícula y la cobertura tienden a reducirse en muchos institutos, por ejemplo, en los nocturnos, surge la posibilidad de implementarla, reglamentarla y regular", manifestó Cruz. El ministro señaló que algunos centros educativos ya desarrollan actividades virtuales de manera voluntaria, por lo que considera necesario que la Secretaría de Educación establezca instrucciones sobre cómo funcionaría esta modalidad, además de proporcionar herramientas tecnológicas y capacitación a los docentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Como parte de los preparativos, Cruz indicó que actualmente un grupo de 40 docentes participa en un diplomado sobre entornos virtuales. El funcionario aclaró que la propuesta no consiste únicamente en trasladar las clases a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, sino en utilizar plataformas educativas que permitan desarrollar actividades académicas bajo modalidades sincrónicas y asincrónicas. "Es el mismo plan de estudios; lo que cambia es la modalidad de evaluación, de las actividades y de entrega del servicio educativo", explicó.

La intención de las autoridades es aprovechar los 60 o 70 días de vacaciones para preparar las herramientas necesarias y tener condiciones que permitan iniciar el proceso de matrícula en febrero de 2027.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es facilitar el regreso al sistema educativo de los jóvenes que abandonaron sus estudios, particularmente de quienes cursaron hasta séptimo, octavo o noveno grado y no continuaron su formación académica. El ministro explicó que la propuesta responde a los altos índices de deserción escolar registrados este año. Según informó, alrededor de 50,000 estudiantes se matricularon en esta modalidad y más de la mitad abandonaron sus estudios, una situación que las autoridades buscan revertir mediante nuevas alternativas de enseñanza.

Cruz señaló que cada vez hay más jóvenes fuera del sistema educativo y que la virtualidad podría convertirse en una alternativa para atraer nuevamente a esta población, ampliar las oportunidades de formación y aumentar la cantidad de estudiantes que logren graduarse.

Educación analiza la propuesta

Por su parte, la viceministra de Educación, Angélica Sandres, confirmó a LA PRENSA que la Secretaría de Educación mantiene un análisis sobre la implementación de esta modalidad y sus posibles alcances. La funcionaria reconoció que la educación virtual abrió nuevas oportunidades después de la pandemia, al permitir que niños, jóvenes y adultos continuaran sus estudios mediante herramientas tecnológicas. Sandres explicó que la institución ya cuenta con experiencias en esta área, entre ellas la implementación de un bachillerato técnico en cooperativismo bajo modalidad virtual. Sin embargo, enfatizó que el desarrollo de este modelo requiere preparar a los docentes y dotar a los centros educativos de tecnología, para garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad.