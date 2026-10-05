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Trump asegura que EEUU está analizando el posible brote de peste en Rusia

"Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia", indicó el mandatario estadounidense

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 14:39 -
  • Agencia EFE
Trump asegura que EEUU está analizando el posible brote de peste en Rusia

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en ese área de Siberia a raíz de la muerte de una investigadora rusa.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está aún analizando el posible brote de peste pulmonar que afecta al la región rusa de Siberia, aunque subrayó que Washington apoyará a Moscú "en todo lo posible".

"Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia", dijo Trump al ser preguntado en el exterior de la Casa Blanca antes de partir para un acto de campaña en Nebraska para las legislativas del 3 de noviembre.

Rusia se pronuncia tras alerta de EEUU sobre posible brote de peste en Siberia

"Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura", añadió el mandatario, que indicó a continuación que el brote detectado en torno a la región de Irkutsk parece ser de peste neumónica.

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en ese área de Siberia a raíz de la muerte de una mujer posiblemente a consecuencia de esta enfermedad.

EEUU emite alerta y Rusia impone cuarentena por posible peste pulmonar en Siberia

Según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal), las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de peste pulmonar.

"Lo están llamando neumonía. Hace años la neumonía se podía tratar más fácilmente, pero los microbios y los gérmenes se han fortalecido de manera desproporcionada. Aun así, les ayudaremos. Les ayudaremos en todo lo posible", concluyó Trump antes de partir a Nebraska.

Por su parte, este lunes el servicio de defensa del consumidor ruso Rospotrebnadzor ha llamado a la calma y a "no hacer caso de rumores y elucubraciones"

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Agencia EFE
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