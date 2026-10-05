Trump asegura que EEUU está analizando el posible brote de peste en Rusia

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está aún analizando el posible brote de peste pulmonar que afecta al la región rusa de Siberia, aunque subrayó que Washington apoyará a Moscú "en todo lo posible". "Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia", dijo Trump al ser preguntado en el exterior de la Casa Blanca antes de partir para un acto de campaña en Nebraska para las legislativas del 3 de noviembre.

"Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura", añadió el mandatario, que indicó a continuación que el brote detectado en torno a la región de Irkutsk parece ser de peste neumónica. El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en ese área de Siberia a raíz de la muerte de una mujer posiblemente a consecuencia de esta enfermedad.